Позашлюбна донька короля Бельгії відсудила право називатися принцесою

Брюссельський апеляційний суд виніс постанову на користь 52-річної Дельфіни Боель, позашлюбної дочки колишнього короля бельгійців, яка відтепер офіційно має право на титул принцеси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

«Вона дуже задоволена рішенням суду, який завершив тривалий процес. Був аж надто болючим для неї і її сім'ї. Юридична перемога ніколи не замінить батьківської любові, але дає відчуття справедливості, підкріплене ще й тим фактом, що багато дітей, які пройшли через такі ж випробування, знайдуть в собі сили протистояти їм», - заявив адвокат принцеси Боель Марка Уйттендале

Тож відтепер Боель назвуть Дельфіні Саксен-Кобург-Гота, принцесою Бельгії, повідомив її адвокат. Двоє її дітей, Жозефіна і Оскар, також будуть визнані принцом і принцесою Бельгії, їх будуть називати «її королівська високість».

У своїй заяві адвокати Боель заявили, що їх клієнтка задоволена тим, що з нею будуть поводитися так само, як з трьома іншими дітьми Альберта, включаючи нинішнього короля Філіпа.

Читайте також: Онука королеви Британії чекає первістка

Дельфіна Боель вперше заявила, що король Альберт її біологічний батько під час інтерв'ю 2005 року. Але тільки після того, як він відрікся від престолу в 2013 році, після втрати ним імунітету до судового переслідування, вона подала в суд.