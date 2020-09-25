Онука королеви Британії чекає первістка

Онука королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, принцеса Йоркська Євгенія чекає першої дитини.

Як передає Укрінформ, про це повідомила королівська родина у Твіттері.

«Її Королівська Високість принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбанк із великою радістю повідомляють, що чекають дитини, яка має з'явитися на світ на початку 2021 року», - йдеться у дописі.

У королівській родині додали, що батьки подружжя, королева та герцог Единбурзький у захваті від цієї новини.

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Принцеса Євгенія Вікторія Елена народилася 23 березня 1990 р. у Лондоні. Вона є молодшою дочкою герцога Йоркського Ендрю, другого сина королеви Єлизавети II, і герцогині Йоркської Сари.