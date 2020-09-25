Онука королеви Британії чекає первістка

Онука королеви Британії чекає первістка

Укрінформ
Онука королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, принцеса Йоркська Євгенія чекає першої дитини.

Як передає Укрінформ, про це повідомила королівська родина у Твіттері.

«Її Королівська Високість принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбанк із великою радістю повідомляють, що чекають дитини, яка має з'явитися на світ на початку 2021 року», - йдеться у дописі.

У королівській родині додали, що батьки подружжя, королева та герцог Единбурзький у захваті від цієї новини.

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Принцеса Євгенія Вікторія Елена народилася 23 березня 1990 р. у Лондоні. Вона є молодшою дочкою герцога Йоркського Ендрю, другого сина королеви Єлизавети II, і герцогині Йоркської Сари.

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