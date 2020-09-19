Єлизавета ІІ забрала у засудженого Вайнштейна орден Британської імперії

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ позбавила ордену Британської імперії у засудженого за сексуальні домагання й зґвалтування колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News

«Британська королева розпорядилася, щоб нагородження Гарві Вайнштейна почесним командором ордену Британської імперії від 29 січня 2004 року було скасовано та анульовано, а його ім'я було викреслено з Реєстру зазначеного ордену», - йдеться в опублікованому повідомленні спецкомітету британської системи нагород.

Зазначається, що скасування нагородження відбувається лише у тих випадках коли людину вважають такою, що заплямувала репутацію системи нагородження.

Раніше, після появи перших звинувачень, Франція позбавила Вайнштейна ордену Почесного легіону.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому цього року американський суд визнав Гарві Вайнштейна винним у сексуальних домаганнях і зґвалтуванні та засудив одного з колись найвпливовіших кінопродюсерів світу до 23 років ув’язнення.

Зараз він знаходиться у в'язниці суворого режиму Wende в місті Олден штату Нью-Йорк.