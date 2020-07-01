Вайнштейн виплатить $19 мільйонів жертвам своїх домагань

Американського кінопродюсера Харві Вайнштейна зобов'язали виплатити 19 млн доларів компенсації жінкам, які постраждали від його домагань.

Про це повідомляється на сайті генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс.

«Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс, в рамках судового позову зобов’язала забезпечити приблизно 19 мільйонів доларів для жінок, які зазнали сексуальних домагань на робочому місці від засудженого за зґвалтування Харві Вайнштейна», - йдеться в повідомленні.

Постраждалі жінки подали колективний позов проти компанії The Weinstein Company LLC, Харві Вайнтшейна та його молодшого брата — продюсера Роба Вайнштейна у 2018 році.

Компенсацію розподілять між співробітницями кінопродюсера, яких Вайнштейн змушував до небажаних сексуальних контактів, домагався їх, змушував працювати без одягу, прибирати після статевого акту тощо.

Крім того, постраждалі жінки, як підписували угоди про нерозголошення про свою роботу, звільняються від цих зобов'язань та зможуть відкрито говорити про те, з чим стикалися.

Нагадаємо, американський кінопродюсер Харві Вайнштейн, якого десятки жінок звинуватили у сексуальних домаганнях, 11 березня отримав вирок Верховного суду Манхеттена — 23 роки позбавлення волі. Хвиля звинувачень у сексуальних домаганнях почалася у США після публікації New York Times восени 2017 року про домагання з боку Харві Вайнштейна. Зокрема, його звинуватили акторки Анджеліна Джолі й Гвінет Пелтроу.