Вайнштейн отримав 23 роки ув'язнення

Скандально відомий своїми сексуальними домаганнями голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн засуджений у Мангеттені до 23 років ув'язнення після того, як минулого місяця був визнаний судом присяжних винним за двома статтями.

Про це йдеться в повідомляє CNN.

"Гарві Вайнштейн у середу був засуджений в залі суду у Нью-Йорку до 23 років у в'язниці", - зазначається в повідомленні.

Раніше журі присяжних у Нью-Йорку визнало Вайнштейна винним за двома пунктами обвинувачення.

Зазначається, що 67-річний Вайнштейн прибув на сьогоднішні слухання в інвалідному візку та наручниках, оскільки одразу після оголошення рішення присяжних 24 лютого був госпіталізований через скарги на біль у грудях.

Йому загрожувало від п'яти до 29 років ув'язнення за сексуальний злочин першого ступеня та зґвалтування третього ступеня. Обвинувачення ґрунтувалося на свідченнях колишніх асистентки у The Weinstain Company Міріам Гейлі та акторки Джессіки Манн.

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"Якби Гарві Вайнштейн не був засуджений присяжними, це повторювалося би знову й знову", - заявила в середу в суді Міріам Гейлі.

За її словами, вона й багато жертв сексуальних домагань почуваються у більшій безпеці після оголошення рішення присяжних.

Як повідомлялося, скандал навколо Гарві Вайнштейна вибухнув у жовтні 2017 року. Про претензії до кінопродюсера заявили близько 80 жінок, у тому числі такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Хаєк, Ешлі Джадд, Ума Турман та Гвінет Пелтроу. За деякими з цих випадків Вайнштейну були висунуті звинувачення. Він визнав факти неналежної поведінки, проте відкидав звинувачення в сексуальних домаганнях.

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12 грудня 2019 року стало відомо, що Вайнштейн досяг згоди з 30 жертвами і пообіцяв їм виплатити загалом $25 млн компенсації.

24 лютого суд присяжних у Нью-Йорку визнав Вайнштейна, який був однією з наймогутніших у Голлівуді постатей, винним у сексуальному насильстві.

Фото: Stephanie Keith/Getty Images