Присяжні визнали Вайнштейна винним у сексуальному насильстві та зґвалтуванні

Журі присяжних у Нью-Йорку визнало голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна винним за двома пунктами обвинувачення.

Про це повідомляє видання The New York Times.

"Гарві Вайнштейн, впливовий кінопродюсер, який втратив авторитет через сексуальні злочини, що призвело до виникнення глобального руху (руху проти сексуального насильства, відомий як #MeToo – ред.), був визнаний винним у діях сексуального характеру та зґвалтуванні", - йдеться у повідомленні.

Водночас, Вайнштейну був виправданий за двома найтяжчими пунктами обвинувачення, за які йому загрожувало ув'язнення на строк від десяти років і аж до довічного.

Загалом проти Вайнштейна офіційно висунули звинувачення десятки жінок. Для багатьох цей процес став переломним моментом в контексті руху #MeToo і вирішальним випробуванням у подібних процесах притягнення до відповідальності інших впливових чоловіків через сексуальні домагання на робочому місці.

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Як повідомлялося, скандал навколо Гарві Вайнштейна вибухнув у жовтні 2017 року. Про претензії до кінопродюсера заявили близько 80 жінок, у тому числі такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Хаєк, Ешлі Джадд, Ума Турман та Гвінет Пелтроу.

За деякими з цих випадків Вайнштейну пред'явили звинувачення. Він визнав факти неналежної поведінки, проте відкидає звинувачення в сексуальних діях.

12 грудня 2019 року стало відомо, що Вайнштейн досяг згоди з 30 жертвами і виплатить їм загалом $25 млн компенсації.