Одного з найбагатших канадців обвинувачують у сексуальних домаганнях

Петера Нігарда, власника мережі жіночих магазинів одягу та одного з найбагатших канадців, обвинувачують у кількох зґвалтуваннях.

Про це йдеться у груповому судовому позові, поданому 10 жінками до суду у Нью-Йорку, повідомляє CBC News.

Відповідно до наданих документів, зґвалтування відбулися між 2008 та 2015 роками у маєтку Нігарда на Багамах. Трьом постраждалим на момент вчинення ймовірного злочину було по 14 років, ще трьом - 15.

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Адвокати Нігарда рішуче заперечують усі закиди, стверджуючи, що їх ініціатор - давній ворог Нігарда та його колишній сусід на Багамах, мільярдер Луїс Бейкон. Той, нібито, підкупив заявниць, аби вони дали неправдиві показання.

Зазначимо, що наразі позов ще не пройшов обов’язкової процедури затвердження суддею та може бути не взятий до розгляду.

Додамо, що компанія 79-річного Петера Нігарда володіє на 170 магазинами, які продають жіночий одяг на території Північної Америки. Зі статками у близько 800 млн дол., він входить до переліку 150 найбагатших канадців.

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