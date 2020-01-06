Вайнштейну висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях

Американському кінопродюсеру Харві Вайнштейну 6 січня висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях у Лос-Анджелесі.

Про це заявила прокурорка округу Лос-Анджелес Джекі Лейсі, передає AP.

Вайнштейна звинуватили у зґвалтуванні одної жінки та сексуальному насильстві над іншою. Правоохоронці зазначають, ці два окремі випадки сталися протягом двох днів у 2013 році.

"Ми вважаємо, що докази продемонструють, що обвинувачений використовував свою владу і вплив, аби домогтися своїх жертв, а потім здійснити насильство над ними", — заявила прокурорка.

Вона подякувала жертвам за те, що вони погодились розказати про злочин.

За версією слідства, Вайнштейн, ймовірно, зґвалтував жінку в готельному номері 18 лютого 2013 року після того, як прорвався до неї в кімнату. Наступної ночі він ніби то зґвалтував іншу жінку у номері готелю Беверлі-Хілс.

Як повідомили в прокуратурі, кінопродюсеру загрожує до 28 років в’язниці.

Нагадаємо: понад 80 жінок, у тому числі такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Хаєк, Ешлі Джадд, Ума Турман та Гвінет Пелтроу, звинувачували Вайнштейна у сексуальних домаганнях.

Однак нинішній судовий процес, який може тривати кілька тижнів, стосується звинувачень у домаганнях лише з боку двох жінок. Ідеться про випадки зґвалтування та примушування до орального сексу, які сталися у 2006 та 2013 роках. Решта інцидентів не розглядаються через сплин строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

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Колишньому продюсеру, який сплатив заставу і нині перебуває на волі, загрожує довічне ув'язнення. Сам Вайнштейн усі звинувачення відкидає.

У грудні минулого року досягнуто попередньої принципової угоди щодо врегулювання громадянських позовів з майже 30 акторками та колишніми співробітницями Харві Вайнштейна. Сума компенсації, яку згоден виплатити Вайнштейн, становить 25 мільйонів доларів.

Фото: ТСН