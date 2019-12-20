Колишня польська модель знову звинуватила Вайнштейна у домаганнях

Голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, який тільки нещодавно уклав мирову угоду з жертвами своїх домагань, знову звинуватили у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

"Колишня модель, яка стверджує, що її домагався Гарві Вайнштейн, подала новий позов у четвер проти опального продюсера, його колишньої кіностудії Miramax та попереднього власника Walt Disney Co", - йдеться у повідомленні.

За словами колишньої польської моделі Каї Соколи, 2002 року, коли їй було 16 років і вона мріяла стати акторкою, Вайнштейн запросив її на ланч, щоб обговорити кар'єрні можливості. Проте продюсер завів дівчину до себе додому, де "настійливо і з погрозами" намагався схилити її до сексу.

Сокола брала участь у груповому позові проти колишнього голлівудського магната, проте її ім'я не називалося. Тепер же вона заявила, що не готова йти на мирову, як зробили інші позивачки, і прагне справедливості.

Як повідомлялося, скандал навколо Гарві Вайнштейна вибухнув у жовтні 2017 року. Про претензії до продюсера заявили близько 80 жінок. За деякими з цих випадків Вайнштейну пред'явили звинувачення. Він визнав факти неналежної поведінки, проте відкидає звинувачення в сексуальних діях.

Проте 12 грудня стало відомо, що Вайнштейн досяг згоди з 30 жертвами і виплатить їм загалом $25 млн компенсації.