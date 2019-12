Вайнштейн виплатить $25 мільйонів жінкам, які звинуватили його у домаганнях

Голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого звинувачують у сексуальних домаганнях близько 80 жінок, досяг згоди з 30 жертвами і виплатить їм загалом $25 млн компенсації.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на The New York Times.

“Понад 30 жінок, яких нібито домагався опальний голлівудський кіномагнат Гарві Вайнштейн, досягли (з ним - ред.) мирової угоди на 25 мільйонів доларів”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, попередня угода була укладена за участю численних імовірних жертв домагань Вайнштейна в США, Канаді, Великій Британії та Ірландії.

Тепер цю пропозицію має дістати остаточне схвалення з боку суду та залучених до справи осіб. Видатки оплатять страхові компанії, які представляють колишню студію продюсера - компанію Weinstein.

В обмін на виплати Вайнштейну не доведеться визнавати провину, що викликало розчарування та гнів у кількох постраждалих.

Як повідомлялося, скандал навколо Гарві Вайнштейна вибухнув у жовтні 2017 року. Про претензії до продюсера заявили близько 80 жінок. За деякими з цих випадків Вайнштейну пред'явили звинувачення. Він визнав факти неналежної поведінки, проте відкидає звинувачення в сексуальних діях.