Вайнштейна госпіталізували після вердикту присяжних

Голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна госпіталізували після того, як журі присяжних у Нью-Йорку визнало його винним за двома пунктами обвинувачення.

Про це повідомляє Sky News.

“Гарві Вайнштейна доправили до лікарні після того, як його засудили за сексуальні напади та зґвалтування”, - йдеться у повідомленні.

Після засідання 67-річному Вайнштейну по дорозі до в'язниці на острові Райкерс стало зле. Його доправили до міста Белв'ю, де є підрозділ лікарні, який надає медичну допомогу ув'язненим. За даними американських ЗМІ, Вайнштейн скаржився на біль у грудях.

Як повідомлялося, проти Вайнштейна в Манхеттенському суді присяжних висувалася низка обвинувальних статей. Однак він був виправданий за двома найтяжчими пунктами обвинувачення, за які йому загрожувало ув'язнення на строк від десяти років і аж до довічного.

Водночас продюсер був визнаний винним у діях сексуального характеру та зґвалтуванні.

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Загалом проти Вайнштейна офіційно висунули звинувачення десятки жінок. Для багатьох цей процес став переломним моментом в контексті руху #MeToo і вирішальним випробуванням у подібних процесах притягнення до відповідальності інших впливових чоловіків через сексуальні домагання на робочому місці.

Очікується, що до винесення вироку 11 березня він буде перебувати у в'язниці Манхеттена, після чого його переведуть до Лос-Анджелеса.