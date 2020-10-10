Дім Франка у Львові святкує 80-річчя

Дім Франка у Львові святкує 80-річчя

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Укрінформ
Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка відзначає 80-річчя з дня свого відкриття. 

Святкуючи ювілей, Дім Франка приготував для відвідувачів широку програму заходів, яка триватиме впродовж двох місяців.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор музею Богдан Тихолоз.

«Перший - це Петро Франко. Перший Директор першого Музею Франка у Львові. Музею, який святкує свої 80-літні уродини. 10 жовтня 1940 року, рівно 80 літ тому, Дім Франка вперше офіційно відчинив свої двері для відвідувачів - як музейна установа. До ювілею Франкового музею ми підготували чимало святкових заходів, які розпочалися 9 жовтня, а завершаться аж наприкінці листопада», - розповів Тихолоз.

Розпочалося святкування з артпроєкту «Frankolaboratorium 2.0. Відродження», участь в якому взяли близько 20 митців з Львівської академії мистецтв. Багато перфоменсів створювалося наживо. «Ми разом створили місце живої зустрічі та взаємодії - перформанси, інсталяції, звук, відео, живопис... де Франко став нашим інтегратором», - зазначив куратор проєкту Василь Одрехівський.

Сьогодні наживо створюється мураларт-перформанс «Повернення (з) легенди» від Святослава Владики, присвячений 130-літньому ювілею Петра Франка, першого директора Музею Івана Франка.

Ексклюзивний подарунок підготував етногурт Kurbasy, який виконає «Пісні для Франка». Можна буде побувати й на допрем’єрному показі оновленої літературної експозиції «Світи малого Мирона».

Дім Франка у Львові святкує 80-річчя з Дня відкриття / Фото: Василь Одрехівський

Також організатори підготували різні виставки, артпроєкти, відеоінсталяції, поетично-співоче дійство за віршами письменника, майстер-класи. Авторські екскурсії проведуть правнук Івана Франка — Петро Галущак, та теперішній директор музею Богдан Тихолоз. Також відбудеться лекція-екскурсія, під час якої розкажуть як Іван Франко творив альтернативну освіту. Заплановані наукові семінари, на одному з них, торкнуться теми релігійного світогляду Франка. А ще репрезентуватимуть не лише нові книжки, а й багатофункціональний інтерактивний екопростір «Галявина Лиса Микити».

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Як повідомляв Укрінформ, у Львівському музеї Івана Франка рятують грушу, яку 118 років тому посадив письменник у своєму саду. Дерево потребує лікування, яке коштуватиме понад 70 тисяч гривень. Частину грошей планують зібрати на благодійному аукціоні малярських робіт львівських художників «Портрет Франкової груші», який відбудеться 23 жовтня.

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