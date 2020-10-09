Відбулось нагородження переможця Премії Львова — міста літератури ЮНЕСКО

У Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Франка відбулась урочиста церемонія вручення Премії Львова — міста літератури ЮНЕСКО.

Це найбільша літературна премія, яка присуджується міською владою в Україні.

Як передає Укрінформ, нагородження проводив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Я маю велику честь виповнити цю функцію і нагородити сьогоднішню переможницю з нагородою. Коли ми цю прекрасну нагороду починали у Львові, ми думали, що ця хвиля піде по Україні і кожне місто буде мати таку свою літературну премію. Може воно ще так і буде. Треба багато читати і дякувати тим людям, які пишуть класні книжки», — сказав Садовий.

Основну Премію Львова — міста літератури ЮНЕСКО у розмірі 150 тисяч гривень отримала Оксана Луцишина за її роман «Іван і Феба».

Церемонія вручення Премії Львова — міста літератури ЮНЕСКО / Фото: Львівська міська рада

Журі премії, серед якого відомі літературознавці, письменники, науковці, як і торік, прийняло рішення про введення двох додаткових відзнак із грошовою винагородою у розмірі 25 тис. грн. Спеціальні відзнаки отримали Остап Сливинський (за переклад роману Ольги Токарчук «Книги Якова») та Олена О’Лір (за переклад роману Джозефа Конрада «Ностромо: Приморське сказання»).

Цього року до участі у конкурсі було зголошено понад 76 видань, з них 12 потрапило до короткого списку Премії.

Вже третій рік місто відзначає Премією Львова — Міста літератури ЮНЕСКО. Її засновано для вшанування і надання суспільного резонансу творам сучасної літератури.