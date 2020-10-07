Для школярів випустили комікси про COVID-19, маски та антисептики

Міністерство охорони здоров’я разом з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів щодо необхідності носити захисні маски та користуватись антисептиками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Ці правила зараз є обов‘язковими для всіх. І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами та користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше. Тому ці комікси будуть розіслані в українські школи та поширюватимуться у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, МОН випустило збірку нормативно-правових актів для керівництва закладів освіти щодо організації навчального процесу в умовах пандемії.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 239 337 людей, з них 4 597 померли.

За минулу добу зафіксовано найбільшу кількість захворілих - 4 753 осіб.