На місці середньовічної фортеці на Херсонщині провели мистецьку акцію

Митці та активісти провели акцію на місці середньовічної фортеці Великого князівства Литовського поблизу села Тягинка Бериславського району Херсонської області.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли учасники заходу.

«У 2017 році Південна середньовічна експедиція Інституту археології НАН України знайшла на розкопках (середньовічної фортеці Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського поблизу села Тягинка - ред.) дві литовські хрестоподібні металеві накладки. І це були перші підтверджені артефакти литовської матеріальної культури на цьому місці» - пояснила голова центру культурного розвитку «Тотем» Олена Афанасьєва.

За словами Афанасьєвої, збільшене зображення артефакту вона нанесла на білу тканину, і за допомогою херсонських активістів цей малюнок розгорнули на місці середньовічної фортеці (її мури, вже досліджені, фахівці якраз «консервували» – засипали, щоб уберегти від вандалів та «чорних археологів»).

Як зазначила голова правління Херсонської міської громадської організації «Культурний центр Україна – Литва» Наталя Бімбірайте, знайдені артефакти датуються XIV-XV століттями. Такі накладки як прикраси кріпилися на шкіряні гаманці, що їх носили на поясі.

Бімбірайте додала, що спочатку була ідея «оживити» фортецю: аби люди просто стали по її периметру. А потім Олена Афанасьєва запропонувала намалювати на полотні артефакт.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині працює Південна середньовічна експедиція Інституту археології НАН України на чолі з доктором історичних наук, професором Світланою Біляєвою. Експедиція відкриває невідомі сторінки у спільній історії України та Литви і спростовує міфи імперської Росії, які залюбки використовують автори теорії про «Малоросію»

Фото надано учасниками заходу