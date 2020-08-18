У Батурині наступного року планують завершити реконструкцію цитаделі

У межах національної програми "Велике будівництво" 2021 року на Чернігівщині планують закінчити незавершену в 2008 році реконструкцію цитаделі Батуринської фортеці з підземним ходом.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила генеральний директор Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" Наталія Реброва.

"Не завершені повністю інженерні мережі, комунікації цитаделі Батуринської фортеці, роботи з освітлення території та з реконструкції підземного ходу, якого ще ніхто не бачив - надзвичайно цікавого і важливого об’єкту. Крім того, на майдані Гетьманської слави, за проєктом, мають постати ще дві скульптурні композиції", - розповіла вона, відповідаючи на запитання, яких робіт нині потребує цитадель.

Щодо підземного ходу, який виходить із цитаделі в долину річки Сейм, то основний обсяг робіт з реконструкції його 60 метрів уже виконаний. Однак не менш важливими є й опоряджувальні роботи, які залишились. У їх числі - прокладання інженерних мереж та комунікацій, вентиляції тощо.

Реброва пояснила, що реконструкція у фортеці проводилась 2008 року, але тоді її не завершили. Торік на замовлення Чернігівської ОДА була виготовлена проєктно-кошторисна документація на решту робіт, і вона вже пройшла державну експертизу.

Про необхідність закінчення реконструкції цитаделі мова йшла під час недавньої робочої поїздки на Чернігівщину Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Він підтримав ідею голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка включити проєкт до програми "Велике будівництво" на 2021 рік, тож є велика вірогідність, що це буде зроблено.

Як повідомляв Укрінформ, на Чернігівщині Разумков перебував 13-14 серпня п. р. У четвер він відвідав заповідник "Гетьманська столиця", де й була досягнута домовленість про включення проєкту реконструкції Цитаделі Батуринської фортеці у програму "Велике будівництво" на наступний рік.

Фото: cheline.com.ua