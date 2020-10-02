Режисер Влад Троїцький та музична формація NOVA OPERA 3 жовтня представлять на фестивалі DniPro Гогольфест філософську оперу «Про що мовчить Заратустра».

Про це Укрінформу повідомила піар-координаторка формації Лідія Карпенко.

«В опері "Про що мовчить Заратустра" звучать тексти Ніцше та збережено їхній сенс. У діалогах ми ставимо питання, на які у кожного глядача буде своя відповідь», - зазначив вокаліст формації NOVA OPERA Андрій Кошман.

NOVA OPERA презентує нову філософську оперу «Про що мовчить Заратустра» / Фото: NOVA OPERA

Над музикою працювали запрошені композитори Сергій Вілка та Андрій Мерхель.

«Новітність музики полягає у відсутності автора як особи, однак з наявністю співавторства - як мистецького концепта. "Серед звучання "давньогрецького хору", мінімалізму, хіп-хоп речитативів та сучасних "скрімінгів" важко виділити як першопричину, так і наслідок розвитку єдиної музичної думки, - в чому і полягає суть мовчання Заратустри. Заратустра мовчить, оскільки те, що хотів би сказати (чи, скоріше, проспівати) Ніцше в музиці, він, на жаль, не зробив. Будучи розкритикований свого часу своїми сучасниками, він полишив музичні заняття, незважаючи на відвертий талант до композиції. Його музика - його "меми" - це те, що отримало своє продовження в рамках цієї опери, але не як "алюзія" чи "присвята" ніцшеанству, а як повноправний музичний партнер метамодерністичного колажу», - розповіли композитори.

Опера «Про що мовчить Заратустра» багата розмаїттям музичної палітри: там від серійної техніки, електроніки, що надає опері цілісності, до засобів мінімалізму та вокальної імпровізації.

Після прем'єри опери в Дніпрі постановку планують показати і в Києві.

Фестиваль «DniPro ГогольFest дві тисячі двадцять» відбудеться 3 і 4 жовтня у місті Дніпро на баржі у річковому порту та в Центрі сучасного мистецтва.