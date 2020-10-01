IKEA відмовиться від продажу одноразових батарейок задля захисту довкілля

Шведська компанія-виробник меблів і товарів для дому IKEA до 2021 року прибере зі свого асортименту всі лужні батарейки, які не перезаряджаються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cnet.

«Ми прагнемо надихнути людей і дати їм змогу жити здоровіше та екологічніше на планеті. Завдяки поступовій відмові від лужних батарейок та переходу на види, що перезаряджаються, ми пропонуємо клієнтам доступне та зручне рішення для продовження терміну придатності товарів та матеріалів, а також зменшення відходів», — сказала менеджер з питань сталого розвитку IKEA Керолайн Рід.

Шведська компанія, головний офіс якої розташований у Нідерландах, заявила, що у період з вересня по серпень 2019 року вона продала близько 300 млн лужних батарейок в усьому світі. IKEA підрахувала, що якби всі її клієнти перейшли на акумуляторні батарейки та перезарядили їх лише 50 разів, загальний рівень відходів міг би зменшитися на 5000 т щорічно.

IKEA додала, що деякі літій-іонні акумулятори залишаться в асортименті продукції, яка потребує цього типу батарейок.