Київ відправив на переробку до Румунії 4,5 мільйона батарейок

Київ відправив на переробку до Румунії 4,5 мільйона батарейок

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Укрінформ
Київ відправив на переробку майже 4,5 мільйонів батарейок.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв у Facebook.

"Сьогодні у Києві відправили на переробку майже 4,5 мільйонів батарейок. Вони зібрані в помаранчеві контейнери для небезпечних відходів КП "Київкомунсервіс". Це близько 70 тонн. Дякую всім, хто збирав і продовжує збирати батарейки та залишати їх у спеціальних контейнерах. Ваші зусилля - не марні", - написав Пантелеєв.

Він зазначив, що одна батарейка здатна забруднити до 400 літрів води.

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"Батарейки поїдуть на переробку на завод GreenWEEE в Румунії. Підрядник - «Екологічні інвестиції»", - зазначив він.

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