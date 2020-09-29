Мальта не вимагатиме від 7-річного принца Джорджа повернути зуб мегалодона

Міністерство культури Мальти не вимагатиме у британського принца Джорджа повернути країні зуб доісторичної акули, подарований йому натуралістом сером Девідом Аттенборо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Malta.

За словами речника міністра культури Мальти Хосе Еррери, глава відомства більше «не має наміру займатися цим питанням».

Він додав, що є багато інших артефактів, які спочатку належали Мальті, а зараз перебувають у різних країнах.

Як повідомляв Укрінформ, Кенсінгтонський палац 26 вересня оголосив, що 7-річний принц Джордж отримав у подарунок від натураліста сера Девіда Аттенборо зуб доісторичної акули.

Аттенборо знайшов скам'янілість під час сімейного відпочинку на Мальті в кінці 1960-х років. Вона була у м'якому жовтому вапняку, і, як вважають, їй близько 23 мільйонів років.

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Однак міністр культури Мальти Хосе Еррера сказав, що зуб має бути в місцевому музеї, і пообіцяв "запустити справу", щоб повернути його.

Місцева громадськість обурилася його заявою.