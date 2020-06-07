В Австралії біла акула вбила серфінгіста
Укрінформ
В Австралії велика біла акула напала на серфінгіста, чоловік не вижив.
Про це повідомляє ВВС.
«Велика біла акула вбила серфінгіста в північній частині Нового Південного Уельсу», - йдеться у повідомленні.
Акула схопила за ногу серфінгіста 50-60 років у Кінгскліффі - місті, розташованим на відстані 800 км на північ від Сіднея.
Незважаючи на те, що чоловіка вдалося вирвати із хватки акули, він помер на березі від отриманих ран.
Як зазначає видання, це третя цьогу року атака акули зі смертельним результатом в водах Австралії.