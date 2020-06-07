В Австралії біла акула вбила серфінгіста

В Австралії велика біла акула напала на серфінгіста, чоловік не вижив.

Про це повідомляє ВВС.

«Велика біла акула вбила серфінгіста в північній частині Нового Південного Уельсу», - йдеться у повідомленні.

Акула схопила за ногу серфінгіста 50-60 років у Кінгскліффі - місті, розташованим на відстані 800 км на північ від Сіднея.

Незважаючи на те, що чоловіка вдалося вирвати із хватки акули, він помер на березі від отриманих ран.

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Як зазначає видання, це третя цьогу року атака акули зі смертельним результатом в водах Австралії.