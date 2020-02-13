У Шотландії знайшли скелет невідомої морської тварини

Скелет невідомої морської тварини знайдено на узбережжі шотландського регіону Абердиншир після кількаденного шторму Ciara.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Це загадкове морське створіння було виявлене на береговій лінії Абердінширу у неділю, 9 лютого, коли країна потерпала від злив та сильного вітру швидкістю близько 145 км за годину», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, фотографія даної істоти, яка була опублікована у соцмережах, викликала жваве обговорення серед користувачів, які почали пропонувати власні версії приналежності цього скелету до різних морських тварин.

Одні стверджували, що це може бути дельфін, інші наполягали, що це акула-молот. Також були висунуті припущення, що це можу бути косатка.

Проте навіть самі морські біологи не наважуються робити конкретних висновків щодо виду істоти.

За словами професора Девіда Люссо з Абердінського університету, для точної ідентифікації необхідно більше інформації.

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Також користувачі жартувати, що це може бути лохнеське чудовисько, що вирішило втекти зі свого можливого місця проживання в озері Лох-Несс, яке знаходиться за 160 км від місця знахідки.

Як повідомлялося, чудовисько з озера Лох-Несс є давньою шотландською легендою, яка завжди залишається актуальною через постійні заяви людей, які стверджують, що на власні очі бачили це створіння.

У 2019 році було зроблено 18 таких заяв, що стало рекордною кількість від 1983 року, коли «Нессі-манія» була на піку.

Фото: Fubar News