В Англії футболісти хвилину не могли розіграти кутовий через сильний вітер

Англійські футболісти через вітер майже хвилину розігрували кутовий.

Епізод стався у матчі між командами клубів "Міллуол" і "Вест Бромвіч", повідомляє Footboom.com.

“Сильний вітер заважав футболістам розіграти кутовий під час матчу 31-го туру Чемпіоншипа між "Міллуолом" і "Вест Бромвічем". Відео-факт був опублікований ESPN FC в Twitter. Погода вносить свої корективи”, - йдеться в повідомленні.

It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020

Нагадаємо, вчора команди українських футболістів Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка не змогли зіграти в Манчестері матч 26 туру чемпіонату Англії (АПЛ).

Поєдинок між “Манчестер Сіті” і “Вест Гемом” перенесли через шторм “Кіара” (Ciara). Дату перегравання матчу призначать ​​пізніше.

Фото: millwallfc.co.uk