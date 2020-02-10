В Англії футболісти хвилину не могли розіграти кутовий через сильний вітер
Епізод стався у матчі між командами клубів "Міллуол" і "Вест Бромвіч", повідомляє Footboom.com.
“Сильний вітер заважав футболістам розіграти кутовий під час матчу 31-го туру Чемпіоншипа між "Міллуолом" і "Вест Бромвічем". Відео-факт був опублікований ESPN FC в Twitter. Погода вносить свої корективи”, - йдеться в повідомленні.
It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC— ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020
Нагадаємо, вчора команди українських футболістів Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка не змогли зіграти в Манчестері матч 26 туру чемпіонату Англії (АПЛ).
Поєдинок між “Манчестер Сіті” і “Вест Гемом” перенесли через шторм “Кіара” (Ciara). Дату перегравання матчу призначать пізніше.
Фото: millwallfc.co.uk