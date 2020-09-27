Лауреатом премії Вінценза став український видавець

Лауреатом премії Вінценза став український видавець

Укрінформ
У Львові премію Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" вручили директору Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, головному редактору видавництва «Дух і Літера» Леоніду Фінбергу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Леонід Фінберг – лауреат премії Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів» у 2020 році. Леонід Філбер з тих людей, які є сучасною українською культурою. Це не просто видавництво, це світове плекання традиції , це свідоме гуртування людей навколо певних вартостей» - зазначили ведучі церемонії.

Леонід Фінберг з 1996 -2006 року працював директором інститут Іудаїки, з 2006 очолював інститут досліджень історії східноєвропейського єврейства, видавець «Дух і літера».

Станіслав Вінценз – польський філософ-гуманіст, письменник та перекладач, який народився та багато років прожив на Івано-Франківщині. Його епос "На полонині" про Гуцульщину світова спільнота вважає геніальним.

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Премію Вінценза започаткували у 2018 році з ініціативи голови парламентського комітету з питань культури і духовності Миколи Княжицького та вручають щорічно під час проведення міжнародного форуму ViaCarpatia 2020.

Лауреатом премії Вінценза став Леонід Фінберг / Фото: Via Karpatia

Як повідомлялося, Via Carpatia - щорічний міжнародний форум Центральної та Східної Європи, який складається з фестивалів, концертів, виставок, майстер-класів та інших заходів за участю українських та закордонних виконавців і учасників. Науково-практична частина містить конференцію «Коло Вінценза», де лідери думок, представники державної влади, органів місцевого самоврядування мають можливість обговорити проблеми розвитку Карпатського регіону, політичні, культурні, екологічні та інші актуальні питання.

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