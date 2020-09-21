Лауреата літературної премії Кафки Кундеру висунуть на Нобелівську премію

Міжнародну літературну премію імені Франца Кафки за 2020 рік отримає чеський письменник Мілан Кундера.

Про це повідомив голова Товариства Франца Кафки Володимир Желєзни, передає Укрінформ із посиланням на Чеське телебачення.

За словами Желєзни, журі оцінило творчість Кундери за все життя, вирішивши, що вона представляє "надзвичайний внесок у культуру Чехії та має потужний відгук у європейській та світовій культурі", його книги перекладено на понад 40 мов.

Товариство Франца Кафки вирішило висунути кандидатуру Кундери на отримання Нобелівської премії з літератури.

Дев'яностооднорічний Кундера є одним з найпопулярніших сучасних чеських авторів, а деякі іноземні ЗМІ навіть називають його "гігантом європейської літератури". Першим його романом у 1967 році був "Жарт". Опублікувавши в 1979 році "Книгу сміху і забуття", в якій він описав тодішнього президента Чехословаччини Ґустава Ґусака як "президента забуття", Кундера був позбавлений комуністичним режимом громадянства Чехословаччини. Письменник проживає у Франції з середини 1970-х років, а французьке громадянство має з 1981 року. Торік він відновив чеське громадянство.

З вересня читачі можуть придбати останній роман Кундери "Святкування нікчемності", перекладений чеською мовою. Це надзвичайна подія, оскільки письменник, який пише виключно французькою, не дозволяв перекладати свої твори з 1990-х років.

Премія Кафки присуджується Товариством Кафки з 2001 року. Така нагорода є визнанням виняткових літературних творів сучасних авторів, чиї книги приваблюють читачів незалежно від їх походження, національності та культури, як і творчість Кафки, одного з найвидатніших авторів сучасної світової літератури. Кундера приєднався до таких іноземних лауреатів премії імені Кафки, як Філіп Рот, Ельфріде Єлінек, Ґарольд Пінтер, Гарукі Муракамі, Ів Боннефой, Пітер Гандке та Маргарет Етвуд. Серед чеських письменників нагороду отримали Іван Верніш, Іван Кліма, Арнош Лустіг, Вацлав Ґавел та Даніела Годрова.