Коронакриза: Британська Королівська Академія хоче продати скульптуру Мікеланджело

Академіки Королівської академії мистецтв Британії запропонували продати скульптуру Мікеланджело за 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб уникнути скорочення персоналу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, ця галерея, як і багато художніх установ по всій країні, сильно постраждала від пандемії COVID–19, а тому наразі розглядає можливість скорочення персоналу через 75-відсоткове падіння доходів.

Академія зараз проводить консультації з персоналом з приводу скорочення приблизно 150 осіб, що становить 40% робочої сили.

Через це група королівських академіків висунула план продажу 515-річної скульптури, відомої як Тондо Таддеї. Прихильники такої ідеї скликали спеціальну нараду.

Вважається, що твір, який було передано лондонській галереї в 1829 році, може коштувати до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Вона коштує так багато, це може врятувати робочі місця і витягнути академію з фінансового безладу», - сказав один з академіків.

Президент академії Ребекка Солтер, як повідомляється, виступив проти ідеї про продаж скульптури.

Речниця академії заявила, що установа «не має наміру продавати будь-які твори зі своєї колекції».

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Як відомо, Тондо Таддеї - це назва для роботи, яка зображує Діву Марію з немовлям і немовля Святого Іоанна, вирізаних в мармурі.

Роботу замовив багатий торговець тканинами Таддео Таддеї, вона виготовлена між 1504 і 1505 роками. Скульптура залишилася незавершеною. Ренесансний термін «тондо» відсилає до круглої форми роботи.

Фото: news.sky.com