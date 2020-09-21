Коронакриза: Британська Королівська Академія хоче продати скульптуру Мікеланджело
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Як зазначається, ця галерея, як і багато художніх установ по всій країні, сильно постраждала від пандемії COVID–19, а тому наразі розглядає можливість скорочення персоналу через 75-відсоткове падіння доходів.
Академія зараз проводить консультації з персоналом з приводу скорочення приблизно 150 осіб, що становить 40% робочої сили.
Через це група королівських академіків висунула план продажу 515-річної скульптури, відомої як Тондо Таддеї. Прихильники такої ідеї скликали спеціальну нараду.
Вважається, що твір, який було передано лондонській галереї в 1829 році, може коштувати до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
«Вона коштує так багато, це може врятувати робочі місця і витягнути академію з фінансового безладу», - сказав один з академіків.
Президент академії Ребекка Солтер, як повідомляється, виступив проти ідеї про продаж скульптури.
Речниця академії заявила, що установа «не має наміру продавати будь-які твори зі своєї колекції».
Як відомо, Тондо Таддеї - це назва для роботи, яка зображує Діву Марію з немовлям і немовля Святого Іоанна, вирізаних в мармурі.
Роботу замовив багатий торговець тканинами Таддео Таддеї, вона виготовлена між 1504 і 1505 роками. Скульптура залишилася незавершеною. Ренесансний термін «тондо» відсилає до круглої форми роботи.
Фото: news.sky.com