Арт-бук і "темпоральна" скульптура: у Херсоні відкрили виставку про модернізм

У Херсоні презентували роботи учасників форуму «Херсонський модернізм: назад у майбутнє».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт «Херсонський модернізм: назад в майбутнє» - фінальна виставка учасників цього форуму. Це колаборація молодих творчих людей і досвідчених професіоналів», - зазначила у розмові з кореспондентом агентства кураторка проєкту та арткритик Юлія Манукян (Аліса Готт).

У Херсоні презентували виставку про модернізм / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

У проєкті взяли участь юні архітектори - студенти архітектурних та дизайнерських факультетів, молоді митці, активісти та творчі особистості, що об’єдналися заради збереження та промоції модерністської архітектури Херсона. На виставці представили фотопроєкти, арт-бук, відео від юних архітекторів, арт-календар, «темпоральну» скульптуру молодої архітекторки Тетяни Кладкової , розроблений юною дизайнеркою Вікторією Пагельс мерч (брендовий пакет- футболки, сумки, магнітики), анонсували екскурсію, присвячену об’єктам модерністської архітектури.

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Як розповіла Юлія Манукян, на виставці представлені три фотопроєкти про будівлі, що належать до модерністської архітектури Херсона, їх автори - Станіслав Остроус, Лі Білецька та Денис Максимов.

За словами кураторки, Лі Білецька зняла хіпстерський проєкт про шість дуже яскравих об’єктів модернізму. Шість об’єктів – це шість історій, головна модель на цих фото арткритик Артур Сумароков. Стас Остроус – офіційний фотограф проєкту, представив чорно-білі фотографії, це серія ню - сім об’єктів архітектури, дванадцять робіт. У своїх роботах він показує вразливість людського тіла і брутальну, жорстку, іноді бетонну архітектуру, розповідає Юлія Манукян. «Це дуже витончена серія», - каже вона.

Ще один автор - Денис Максимов, фотограф, що експериментує з різними фотографічними техніками. Представлений на виставці проєкт побудований на техніці кольороподілу. «Він виріс від нелюбові до сірої архітектури. Автор переробив своє бачення, свою оцю нелюбов, сірість цих будівель, він вирішив показати кольорове їх втілення. Для нього моделями стали молоді учасники нашого форуму», - каже кураторка проєкту.

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Банер, що прикрашає вхід на виставку – це робота Олени Гуменюк, вона також авторка арт-буку (набору колажів) та дизайнерка календаря, який підготували у межах проєкту.

Як розповів під час презентації керівник проєкту, архітектор Андрій Луцик, проєкт народився після того, як його ініціатори дізналися про плани знищення відомої у Херсоні модерністської будівлі – готелю «Фрегат». «Знесення завуалювали під реконструкцію будівлі у житловий будинок, але фактично ми втрачаємо об’єкт архітектури. Я поділився публікацією з одним з київських ресурсів, що займається спадщиною модернізму. Ця архітектура унікальна, а ми знищуємо її, не залишаючи для майбутніх поколінь, незважаючи на те, що з часом вона викликатиме все більше інтересу. Ці об’єкти мають потенціал як туристичні вже зараз, вони цікаві іноземцям, зокрема. Я зустрівся з Юлією Манукян та Наталією Шальновою і так виникла ідея з популяризації цих будівель. Ми звернулися в європейський фонд і цей проєкт став реальністю. Завдяки Сергію Дяченку ми робили нові відкриття, адже він не лише архітектор, він також спеціалізується на історії Херсона», - розповів керівник проєкту.

Серед будівель, до яких привертають увагу учасники проєкту - аеропорт «Херсон», готель «Фрегат», кіноконцертний зал «Ювілейний», Північний ринок, аграрний університет, Будинок профспілок, житлові будинки, Головпоштамт, річпорт, порт - елеватор, бібліотека ім. Олеся Гончара і багато інших споруд.

Наталія Шальнова у межах проєкту відповідає за екскурсійний продукт – вона підготувала екскурсію містом, яку презентує 27 вересня. «За кожним об’єктом – своя цікава історія», - каже вона.

Виставку представили з нагоди Дня міста у креативному просторі New York studio, що розташований у будівлі заводу «Електромаш», що також є об’єктом модернізму. А вже згодом, як планують організатори проєкту, вони визначаться, де вона продовжить свою роботу.

Проєкт «Мистецько-урбаністичний форум «Херсонський модернізм: назад в майбутнє», який реалізується ХМГО «Інформаційний центр малого та середнього бізнесу та інновацій» в партнерстві з Urban Re-Public, підтримує Європейський Союз за програмою House of Europe.

Проєкт, до реалізації якого залучили молодь, має на меті знайомство з архітектурою модернізму у Херсоні в період між 20-ми та 90-ми роками ХХ століття, його ініціатори хочуть навчитися популяризувати об’єкти архітектурної спадщини.