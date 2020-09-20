У Нідерландах жінка хоче повернути картину, яку 7 років тому подарувала музею

У Нідерландах жінка, яка сім років тому подарувала Рейксмузеум, що в Амстердамі, картину художника Барта ван дер Лека, хоче повернути полотно.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

88-річна жінка пояснила, що коли її онука тяжко захворіла — у неї виявили пухлину мозку, — вона вирішила, що, віддавши картину, зможе зцілити її. Коли ж онука одужала, бабуся вирішила повернути картину, вартість якої, за оцінками експертів, становить близько 350 тисяч євро.

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Своєю чергою Рейксмузеум заявив, що діяв добросовісно, згідно з усіма правилами. Однак, якщо буде доведено протилежне, то музей негайно поверне жінці картину, написану у 1918 році.

Фото: Rijksmuseum