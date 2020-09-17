Бенксі втратив права на одну із найвідоміших робіт

Британський вуличний художник Бенксі позбувся авторського права на одну з своїх найвідоміших робіт "Метальник квітів" через те, що відмовився розкривати свою особу.

Справу щодо авторського права на картину розглядали у суді два роки, передає Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Бенксі подав позов проти компанії з виробництва листівок Full Colour Black, яка використала для власних цілей його графіті.

Судові експерти відмовили Бенксі в авторському праві, мотивуючи це тим, що він зберігає анонімність та малює свої роботи не на полотнах, а на чужій власності.

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Малюнок "Метальник квітів" з'явився 2003 року в Палестині. На ньому герой тримає в руках букет квітів, але, дивлячись на його позу, можна подумати, що це граната або пляшка з запальною сумішшю. Людина зображена на малюнку в хустці та бейсболці, які приховують її обличчя. Її постать зображена чорно-білою, тоді як букет виділено кольоровими фарбами.

У своїй книзі Wall & Piece художник розповів, що коли працював над цим графіті, один з місцевих жителів підійшов до нього та сказав: "Ви прикрашаєте стіну" (мається на увазі паркан між Ізраїлем та Палестиною - ред.). Подякувавши перехожому, Бенксі почув у відповідь: "Ми не хочемо, щоб ця стіна була красивою. Ми взагалі не хочемо цієї стіни, забирайтеся звідси".

Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа якого не встановлена. За найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я — Роберт або Робін Бенкс.

Фото: EPA