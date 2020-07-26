Бенксі пожертвував три картини для благодійного аукціону
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Укрінформ
Британський вуличний художник Бенксі пожертвував свій твір «Вигляд на Середземне море» для благодійного аукціону Sotheby’s. Гроші з нього підуть на фінансування дитячої лікарні у Віфлеємі.
Про це повідомляє Sky News.
"Бенксі подарував три картини написані маслом, що стосуються європейської міграційної кризи, благодійному аукціону, який збирає гроші для лікарні у Віфлеємі", - йдеться у повідомленні.
Триптих Бенксі спершу призначався для його готелю у Віфлеємі, де розташовані музей та галерея. За оцінками, їхня загальна вартість складає від 800 тисяч до 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.
Фото: Sky News