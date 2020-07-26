Бенксі пожертвував три картини для благодійного аукціону

Бенксі пожертвував три картини для благодійного аукціону

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Укрінформ
Британський вуличний художник Бенксі пожертвував свій твір «Вигляд на Середземне море» для благодійного аукціону Sotheby’s. Гроші з нього підуть на фінансування дитячої лікарні у Віфлеємі.

Про це повідомляє Sky News.

"Бенксі подарував три картини написані маслом, що стосуються європейської міграційної кризи, благодійному аукціону, який збирає гроші для лікарні у Віфлеємі", - йдеться у повідомленні.

На картинах художника зображено три різні види з узбережжя Середземного моря. На березі та рифах розкидані рятувальні жилети — за задумом Бенксі, вони символізують мігрантів та біженців, що потонули у морі, намагаючись перетнути його у пошуках кращого життя в ЄС.

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Триптих Бенксі спершу призначався для його готелю у Віфлеємі, де розташовані музей та галерея. За оцінками, їхня загальна вартість складає від 800 тисяч до 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Фото: Sky News

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