Щури й медичні маски: Бенксі розмалював вагон метро у Лондоні

Британський андерграундний художник Бенксі презентував у вагоні лондонського метрополітену новий витвір свого мистецтва, який присвятив пандемії коронавірусу.

Про це інформує Metro.

"Бенксі дебютував у лондонському метрополітені з новим твором, який присвятив пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

У вагон ніби спускаються щури на парашутах із знятих захисних масок - чітке посилання на пандемію та заходи, що вживаються, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу. Один із щурів чхає зеленою рідиною, що розбризкується крізь вікно вагону.

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Нетривалий відеокліп показує, як чоловік, у захисному одязі й масці (як відомо, особу художника не встановлено), заходить на станцію метро у Лондоні із балоном, нібито, рідини для дезинфекції. Заходить у вагон та починає малювати.

Як повідомлялося, інфікованих коронавірусом загалом у світі станом на сьогодні 13 240 715 осіб, з них 575 601 людина померла. 7 707 191 людина одужала.