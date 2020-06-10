Викрадену роботу Бенксі на паризьких дверях знайшли в Італії

Італійська поліція у співпраці з французькими колегами знайшла викрадену минулого року роботу британського вуличного художника Бенксі, присвячену жертвам теракту у паризькому "Батаклані".

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"Викрадену роботу Бенксі в памʼять про жертв теракту у Парижі в листопаді 2015 року знайдено в Італії" - йдеться у повідомленні.

Графіті з'явилося на задніх дверях концертного залу "Батаклан" у Парижі в червні 2018 року. Унаслідок атаки терористів у "Батаклані" під час концерту американського рок-гурту Eagles of Death Metal загинули 90 людей.

Невідомі викрали роботу у січні минулого року. Тоді двері з картиною художника вивезли в мікроавтобусі.

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"Ми повернули двері, викрадені в "Батаклані", з роботою Бенксі із зображенням сумної молодої дівчини", - сказав в Терамо представник італійської поліції, додавши, що рейд проводився спільно з французькими колегами.

Робота Бенксі була знайдена в покинутому фермерському будинку в регіоні Абруццо.

Деталі операції будуть розкриті пізніше у четвер під час пресконференції.