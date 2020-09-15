У середу стартує львівський BookForum

У середу, 16 вересня, стартує 27-й Львівський міжнародний BookForum. Цьогоріч фестиваль відбудеться в онлайн-форматі. Протягом п’яти днів фестивалю глядачі матимуть змогу відвідати 137 подій. Фокусна тема цьогорічного фестивалю — «Перепис населення: знати, хто ми є».

Як передає Укрінформ, про це повідомили організатори BookForum.

«Щоб жити разом, ми маємо один про одного знати якомога більше і таки знати правду. Перепис населення — це сполука чесних питань і чесних цифр. Це нагода раптом чомусь сказати правду про себе, яка раптом чомусь буде цікавою комусь іншому», — говорить про фокусну тему її кураторка — літературознавець і критик Ганна Улюра.

Програму формує 31 тематичний кластер і спецпроєкт. До 137 онлайн-подій BookForum приєднались понад 300 учасників. Серед них — 23 іноземних автори з 5 континентів.

Як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи — про це дискутуватимуть на 27 BookForum.

«Для нас, як для міста, дуже важливий такий формат проведення форуму, бо світ стає більш інтерактивним, насиченішим подіями і таке перезавантаження — справді виокремить події, які мають зміст. Книжковий форум завжди задавав тон, і тому величезна когорта людей, які завжди приїжджали, зможуть подивитися різні онлайн-зустрічі, зможуть відчути цю атмосферу», — зазначив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Почесна гостя фестивалю — американська письменниця та музикантка Патті Сміт. Спеціальні гості — мексиканська письменниця Фернанда Мельчор, австралійська письменниця Гізер Морріс, британський письменник Пітер Померанцев. Цьогоріч навколо BookForum об’єднались 6 літературних фестивалів, які проводитимуть події у межах спецпроєктів: Мистецький Арсенал, Мистецький фестиваль "Ї", Кримський інжир, Translatorium, Острів Європа / Europe Island та Meridian Czernowitz.⠀

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«Спільно з Respublica FEST ми трансформували Ніч поезії та музики non-stop. Тому 19 вересня ви можете зібрати друзів, під‘єднати колонки й влаштувати домашню вечірку», — кажуть організатори. Серед іноземних авторів — учасниці поетичної платформи Versopolis Шагін Бурджу (Швеція), Гелен Айворі (Велика Британія), Таня Гамберленд (ПАР/Італія), Дебора Вукушич (Іспанія), а також британський поет і перформер Кейс Джаррет. Серед українських — поет Юрій Іздрик, поет, перекладач Остап Сливинський, поетеса, режисерка Ірина Цілик, поетеса, перекладачка Маріанна Кіяновська. Line-up Ночі поезії та музики non-stoр: Kurs Valüt, Ragapop, Ofliyan, The Unsleeping, СТАСІК (Анастасія Шевченко).

Усі події 27 BookForum — безкоштовні. Онлайн-трансляції пройдуть на сайті bookforum.ua.

27 BookForum відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради, у партнерстві з Fedoriv Group.