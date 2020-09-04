Книжковий Арсенал та ОМКФ оголосили фіналістів пітчингу для екранізацій

Експерти книжкового пітчингу Book Pitch - спільного проєкту Одеського міжнародного кінофестивалю та Х Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» — визначили фіналістів.

Про це повідомляє пресслужба Мистецького Арсеналу, передає Укрінформ.

«Ці твори будуть презентовані 1 жовтня в онлайн-форматі під час секції Film Industry Office 11-го ОМКФ», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, до фіналу Book Pitch увійшли 8 проєктів: «За спиною», Гаська Шиян; «Твій погляд, Чіо-Чіо-сан», Андрій Любка; «Доця», Тамара Горіха Зерня; «Троянди за колючкою. Сповідь про жіночу тюрму», Ірина Агапєєва; «Зграя», Анастасія Нікуліна; «Шпигунки з притулку «Артеміда», Наталія Довгопол; «Паперові солдати», Брати Капранови; «Третя кабінка — Лос-Анджелес», Олена Захарченко.

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На Film Industry Office Одеського міжнародного кінофестивалю ці проєкти будуть представлені українським та міжнародним інвесторам кіноіндустрії для потенційної екранізації. Також серед них буде визначено власника призу від Книжкового Арсеналу — найбільш перспективний для втілення на екрані твір отримає відео для промоції на інформаційних ресурсах Книжкового Арсеналу. Окрім того, один з проєктів отримає приз від компанії StarMedia: скрипт-докторінг від досвідчених кінопрофесіоналів-практиків.

Фіналістів Book Pitch обирали експерти: режисер і сценарист Марися Нікітюк, культуролог і літературознавець Олександр Михед, телеведуча і шеф-редактор Ганна Жижа, кінопродюсер Володимир Яценко, сценарист і режисер Наталя Ворожбит та журналіст і літературознавець Ірина Славінська.

Проєкт Book Pitch був започаткований цього року Одеським міжнародним кінофестивалем та Х Міжнародним фестивалем «Книжковий Арсенал». Він покликаний знайти сучасні українські книжки, що мають потенціал для подальших екранізацій як художні ігрові фільми.

Як повідомляв Укрінформ, перший етап Book Pitch планувалося провести під час Х “Книжкового Арсеналу” (20 - 24 травня), а фінал - на Film Industry Office Одеського міжнародного кінофестивалю (10 - 18 липня). Проте епідемія коронавірусу змінила плани і проведення Книжкового Арсеналу і Одеського кінофестивалю було перенесено.