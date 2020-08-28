Журі Одеського кінофестивалю очолив оскароносний композитор Говард Шор

Оголошено склад журі Міжнародної конкурсної програми 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю - його очолить відомий канадський композитор Говард Шор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОКМФ.

"Журі Міжнародної конкурсної програми 11-го ОМКФ очолить канадський композитор Говард Шор - лауреат премій “Оскар”, “Греммі” та “Золотий глобус”. Разом з ним фільми Міжнародного конкурсу оцінюватимуть ісландська акторка та театральна режисерка Хальдора Ґерхардсдоттір, португальська зірка Жоана Рібейру, відома за фільмом Террі Гілліама “Чоловік, який вбив Дон Кіхота”, українська акторка театру, кіно та дубляжу Лариса Руснак і французький актор і режисер Серж Аведікян", - йдеться у повідомленні.

Говард Шор написав безліч саундтреків до голлівудських фільмів, серед яких “Муха“ (1986), “Мовчання ягнят“ (1991), “Гра“ (1997), “Банди Нью-Йорка“ (2002), “Авіатор“ (2004). Але найбільшу славу композиторові принесла робота над кінотрилогією “Володар перснів“ Пітера Джексона, за яку він отримав низку нагород. На основі цієї музики Шор створив симфонію, з якою гастролював по всьому світові.

Представниця України у журі Лариса Руснак – відома акторка театру, кіно та дубляжу, провідний майстер сцени Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Народна артистка України також співпрацює з театром “Актор”. фУ її творчому доробку понад 60 ролей у фільмах та серіалах. У 2009 році нагороджена срібною медаллю Національної Академії мистецтв України за значні наукові та творчі досягнення в галузі художньої культури, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва.

Ісландська акторка та театральна режисерка Хальдора Ґерхардсдоттір починала як саксофоністка і співачка у попгурті Risaeðlan/Reptile. У 1995 році вона закінчила Ісландську театральну академію і відтоді стала провідною акторкою міського театру у Рейк’явіку. Вона також знімається у кіно і на телебаченні, зокрема зіграла головну роль у фільмі-відкритті 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю “Гірська жінка: на війні”.

Нова зірка кіно з Португалії Жоана Рібейру починала свій творчий шлях на телебаченні. Після успішного дебюту акторка отримала номінацію на португальський “Золотий глобус“ за роль у серіалі “Дні танців“. У 2015 році вона зіграла головну роль у серіалі “У невизначений час“. Згодом Жоана стала брати участь у кінематографічних проєктах, зокрема зіграла у фільмі “Чорний зошит“ Валерії Сарм’єнто та у стрічці Антуана Фукуа “Нескінченність“.

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Французький актор і режисер вірменського походження Серж Аведікян навчався в консерваторії драматичного мистецтва у Медоні (Франція), після чого створив театральну трупу. З 1979 року розпочав акторську кар’єру, а у 1982 році почав знімати документальні фільми, потім – короткометражні стрічки. У 1988 році заснував власну кіностудію. У 2010 році Аведікян отримав “Золоту пальмову гілку” Каннського кінофестивалю за короткометражну анімаційну стрічку “Собачі історії”. У 2013 році він знявся в головні ролі у біографічній драмі “Параджанов” спільного виробництва України, Франції, Вірменії та Грузії. Ця стрічка отримала “Золотого Дюка” як найкращий український фільм 4-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Наразі працює над підготовкою повнометражної картини “Останній тур у Стамбулі”.

Як повідомлялося, 22 серпня 11-ий Одеський кінофестиваль оголосив конкурсну програму. Селекційна комісія відібрала 12 повнометражних фільмів з Німеччини, Італії, Аргентини, США, Судану, Франції, Єгипту, Норвегії, Катару, Словаччини, Румунії, Чехії, Ірландії, Південної Кореї, Литви, України, Латвії, Іспанії, Угорщини (враховуючи країни копродукції).

Фото: BB / THR Conference