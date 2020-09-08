Двотомник Олега Сенцова презентують 8 вересня у Львові

Перша презентація двотомника Олега Сенцова, написаного в ув’язненні, до якого увійшли щоденник «Хроніка одного голодування» та збірка малої прози «4 з половиною кроки», відбудеться 8 вересня у Львові.

Про це повідомляє у Facebook видавництво Старого Лева, в якому видання побачило світ, передає Укрінформ.

Дата презентації обрана невипадково, адже днем напередодні — 7 вересня — виповнюється перша річниця звільнення українських політв’язнів Кремля, серед яких був Олег Сенцов та ще 34 полонених, котрих незаконно утримували у тюрмах та слідчих ізоляторах Росії.

Як зазначається, розмова йтиме про життя до, під час та після ув’язнення, про літературу за ґратами, непрості рішення та відчайдушні кроки. Модеруватиме подію Мар'яна Савка. Початок презентації, що відбудеться на даху FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24), о 19:00. Вхід вільний за умов обов'язкової попередньої реєстрації.

Читайте також: Сенцов презентував свою книгу на фестивалі у Запоріжжі

Видавці нагадали, що двотомник «Хроніка одного голодування» та «4 з половиною кроки» а є двомовним: під однією обкладинкою читачі можуть познайомитись як з перекладом текстів українською, виконаним Сергієм Осокою, так і з оригіналом російською мовою. На сторінках книги - неприхована правда про усе, що відбувалось з Олегом у стінах російської в'язниці у період голодування і не лише: тюремні будні та життєві перипетії ув'язнених, щоденні зміни стану здоров’я, поведінка (часом дуже комічна) персоналу в’язниці, медичні процедури, які проводились лікарями для підтримки фізичного стану, слова підтримки, які надходили з різних куточків світу, та власні рефлексії щодо прийнятого рішення і ситуації, яка змінювалася щодня.

Перший том — «Хроніка одного голодування» — це тюремний щоденник, який кремлівський в’язень Олег Сенцов почав вести у травні 2018 року, на третій день після того, як оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити українських політв’язнів. День за днем, протягом 145-ти днів, незважаючи на моральний тиск і фізичне виснаження, дрібним нерозбірливим почерком у зошиті Олег відверто, різко і гранично точно фіксував свої тюремні будні в російській в’язниці, спостереження і думки.

У другому томі «4 з половиною кроки» міститься збірка малої прози Олега Сенцова, написана в російській тюрмі. Автор розповідає про життя в'язнів та обставини, що привели їх у неволю, максимально об’єктивно й відсторонено — не виправдовує, не засуджує, лише засвідчує. Разючі, часом жахливі факти поруч із вивіреними точними деталями створюють переконливе тло, на якому й розгортаються події чиїхось життів.

Як повідомлялося, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка. Був незаконно ув’язнений Росією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Звільнений у вересні 2019 року в межах обміну утримуваними особами між Україною та Російською Федерацією.