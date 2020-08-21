Український сценарист, письменник, сценарист та колишній в'язень Кремля Олег Сенцов презентував у Запоріжжі на літературно-мистецькому фестивалі "Толока" книгу “Другу також треба купити”.

Після презентації він провів автограф-сесію, передає кореспондент Укрінформу.

"Це перша обкладинка книги, яка мені подобається. Це другий роман серії про Джима Гаррісона. Це божевільна книжка. Першу я написав дуже давно. Вона називалась "Купіть книжку – вона смішна". Потім мені почали писати люди, яким вона подобалась, і я зрозумів, що треба писати продовження. Другу я написав за три місяці. Цією книжкою я задоволений. Я дуже критично ставлюся до своєї творчості, але ця книжка вдалась", - сказав Сенцов.

Він також анонсував вихід двотомника, до якого увійде щоденник "Хроніка одного голодування" та збірка малої прози "4 з половиною кроки", написаного під час ув’язнення в російській колонії.

"В мене дуже поганий почерк і охоронці не зрозуміли, що я веду щоденник інакше б його забрали. Треба читати обидві книжки, щоб зрозуміти про що вони", - зазначив письменник.

Двотомник вийде 7 вересня — до першої річниці звільнення.

Сенцов презентував свою книгу на фестивалі у Запоріжжі // Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Сенцов також розповів про те, що вже 1 жовтня розпочнуться зйомки його кримінальної драми "Носоріг".

"Завтра зранку їду дивитись локації. Зараз дуже потужний період підготовки. 1 жовтня починаємо знімати. Ми готувались до зйомок в Криму, але почалась революція, потім війна, анексія. Зараз все почали з нуля. Зараз є інші можливості. Є 40 днів. Багато всього треба зробити", - розповів Сенцов.

За його словами, "Носоріг" - це кримінальна драма про 90-ті роки. Головний герой - хлопець, який проходить важкий шлях від спортсмена до бандита. В його житті все дуже драматично розвивається.

"Це фільм про ті речі, які відбувались в 90-ті. Розповідати про це важко. Про кіно неможливо розповісти", - додав Сенцов.

Як повідомлялось, проєкт "Літературно-мистецький фестиваль Toloka" реалізується ГО "Мейнстрім" за підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Цьогоріч фестиваль проходить з 13 по 23 серпня на 6 локаціях. Заплановано понад 230 подій протягом 11 днів за участю близько 460 осіб.