Тюремний щоденник і збірка малої прози: у вересні вийде двотомник Сенцова

У вересні світ побачить двотомне видання Олега Сенцова, до якого увійде щоденник «Хроніка одного голодування» та збірка малої прози «4 з половиною кроки», написаних під час ув’язнення в російській колонії.

Про це Укрінформу повідомили у «Видавництві Старого Лева», де буде надруковано книги.

«Ця книга про оберти у голові та шум у вухах, життя та смерть, сни про море та родину, а ще неприхована правда про систему російських в’язниць: умови утримання, шокуючі порядки та персонал, який щодня приміряє на себе нові ролі. 145 днів – саме стільки тривало голодування Олега, оголошене ним з вимогою звільнення всіх українських політв'язнів, які перебували на території Росії», - зазначили у видавництві, в якому також були видані і попередні книги Сенцова (автобіографічні «Жизня» й «Маркетер» та апокаліптичний роман «Другу також варто придбати»).

Книга буде двомовною: під однією обкладинкою читачі зможуть познайомитись як з перекладом текстів українською, виконаним Сергієм Осокою, так і з оригіналом російською мовою.

Перший том - «Хроніка одного голодування» - це тюремний щоденник, який кремлівський в’язень Олег Сенцов почав вести у травні 2018 року, на третій день після того, як оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити українських політв’язнів. День за днем, протягом 145-ти днів, незважаючи на моральний тиск і фізичне виснаження, дрібним нерозбірливим почерком у зошиті Олег відверто, різко і гранично точно фіксував свої тюремні будні в російській в’язниці, спостереження і думки.

У другому томі, який отримав назву «4 з половиною кроки», міститься збірка малої прози Олега Сенцова, написана в російській тюрмі. Автор розповідає про життя в'язнів та про обставини, що привели їх у неволю, максимально об’єктивно й відсторонено - не виправдовує, не засуджує, лише засвідчує.

Як повідомлялося, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка. Був незаконно ув’язнений Росією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Звільнений у вересні 2019 року в рамках обміну в'язнями між Україною та Російською Федерацією.

Фото: starylev.com.ua