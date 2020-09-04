Жадан і Малярчук - у фіналі літературної премії Angelus

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті організаторів премії.

На цьогорічного “Ангелуса” Жадан претендує з романом “Інтернат”, а Малярчук – із “Забуттям”. Крім українських письменників, на нагороду претендують також болгарська письменниця Капка Кассабова (“На межі Європи”), росіянин Сергій Лебедєв (“Діти Кроноса”), словенський автор Горан Войнович “Моя Югославія” та двоє польських авторів - Міколай Лозінський “Страмер” і Павел Решка “Скрубери. Шукачі єврейського золота”.

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Переможця або переможницю “Ангелуса”, який отримає нагороду у вигляді премії 150 тис. злотих (приблизно мільйон гривень) буде названо 17 жовтня під час спільної урочистості нагороджень “Ангелус” та поетичної премії “Сілезіус”. Крім автора, нагороду “Ангелус” та премію 40 тис. злотих (260 тис. грн) отримає також перекладач польською мовою твору-переможця.

Літературна нагорода “Ангелус” у вигляді премії та статуетки вручається щороку з 2006 за найкращу прозову книгу, опубліковану польською мовою попереднього року. Організатором і фундатором є місто Вроцлав. Лауреатом може стати письменник, який походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія). Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найбільш актуальних тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.

Фото: angelus.com.pl