На фестиваль "Мельпомена Таврії" привезуть свої вистави 11 театрів

У Херсоні XХІІ Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» відбудеться з 10 по 13 вересня під хештегом мельпоменапростонеба, а літературна частина фестивалю - під хештегом музапростонеба.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у понеділок на пресконференції розповів генеральний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Олександр Книга.

«З 10 вересня по 13 вересня я буду радий бачити вас на виставах фестивалю Мельпомена Таврії - 2020. Їх буде не так багато. Тільки що театр «Золоті ворота» підтвердив, що не приїде – вони перебувають на самоізоляції. Зважаючи на обставини, в яких зараз знаходиться і театр, і все суспільство, у нас #мельпоменапростонеба», - зазначив Книга.

Таким чином, у фестивалі, як планується, візьмуть участь 11 театрів з шести міст України (Херсон, Миколаїв, Одеса, Харків, Маріуполь, Київ). Це Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь), Малий театр (м. Київ), Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М.Куліша, Театр Одеського розливу «ЛанжеронЪ» (м.Харків), Херсонський академічний обласний театр ляльок, Одеський культурний центр, Дикий Театр (м. Київ), Театр на Чайній (м. Одеса), Інклюзивний театр при бібліотеці «Звичайна роль - особливий актор», м. Херсон, Національний академічний театр імені Івана Франка (м. Київ), Миколаївський академічний художній російський драматичний театр.

Працюватимуть на локаціях на свіжому повітрі – у Лісовому театрі, Театральному дворику, на вуличній сцені Херсонського обласного академічного театру ляльок, на Набережній міста, біля готелю «Фрегат», у Дитячому сквері.

Олександр Книга нагадав, що театр імені Куліша через карантин працював влітку на локаціях на свіжому повітрі у Лісовому театрі, у Театральному дворику, на Станіславських скелях, розвиваючи подієвий туризм, тому такий формат для херсонських акторів і глядачів звичний.

«Річ у тому, що ми, в принципі, все літо грали під зірками вистави, просто неба просували свій тренд Лісового театру і це вийшло вдало, я спостерігаю наскільки збільшився у нас туристичний потік - все більше у Лісовому театрі одеситів, миколаївців, люди з районів доїжджають. Мені це приємно – вистави пізно починаються, це вартує певних зусиль. Але люди їдуть і вони в захваті. І нас це надихає», - каже генеральний директор театру імені Куліша.

Що стосується театрів з інших міст, то вони також приїхали за умови, що свої вистави адаптують до показу на відкритих локаціях.

«Деякі театри, які не могли вигадати, яким чином виставу можна вписати в таке середовище – вони відмовилися», - пояснив Книга.

Єдина сцена у приміщенні, що буде задіяна на фестивалі - сцена Обласного палацу культури і це будівля, яка ремонтується.

«Ми вирішили, що у нас об’єкт, який потребує дуже ретельної уваги – ремонтують наш нинішній обласний Палац культури (колишній Будинок офіцерів, і, мабуть, у перспективі це буде філармонія). Ми вирішили зіграти виставу просто в тому залі, який зараз ремонтується. Я дивився на локацію і з подивом відмітив, що у рамках Великого будівництва там розпочаті роботи, вже штукатурять, йде облаштування сцени. Так от, ми зіграємо виставу прямо в цій залі – вона намолена. У тій залі грали Марія Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Оксана Петрусенко», - зазначив Книга.

За його словами, саме на цій сцені зіграють виставу «Не плачте за мною ніколи» (Марія Матіос) – це спільний проєкт театру ім. М.Куліша та Національного академічного театру імені Івана Франка.

Ще одна "фішка" нинішньої «Мельпомени Таврії», що відбувається в умовах карантину - замість традиційної ходи вулицями міста організатори вирішили провести парад на Дніпрі.

У межах театрального фестивалю також влаштують літературну сцену під хештегом музапростонеба – на неї запрошені, крім херсонських письменників, брати Капранови, Олександр Ірванець та білоруський драматург Андрій Курейчик, розповів Олександр Книга.

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Що стосується братів Капранових, то вони вже раніше мали спільні проєкти з театром імені Куліша і наразі працюють над сценарієм «капусника», яким завершиться дійство «Мельпомени Таврії». Андрій Курейчик, як планується, візьме участь не лише у театральному фестивалі, але й у фестивалі Гогольfest, що відбудеться у Херсоні 4-6 вересня.

За словами Олександра Книги, у Херсоні планують підписати звернення на підтримку творчої спільноти Білорусі.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 22 травня у Херсоні підняли прапор ХХІІ Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» - фестиваль мав розпочатися цього дня, проте через ситуацію з коронавірусом його перенесли на осінь.