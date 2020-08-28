Президент привітав театр Франка зі 100-річчям і вручив нагороди

Президент Володимир Зеленський побував на ювілейному вечорі в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка з нагоди його 100-річчя.

Він привітав колектив і вручив нагороди, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу привітати всіх вас з великим святом. До всіх вас велика повага. Ви дійсно майстри сцени! І я хочу привітати всіх 590 людей – великий колектив, що як одна команда. Вам всім вдячні ми як глядачі. Всім режисерам, майстрам, досвідченим акторам, молодим акторам, композиторам, прекрасним гримерам… – ви всі одна команда! І я думаю, що коронавірус COVID-19 обов’язково скоро закінчиться і знов тут будуть аншлаги і оплески тільки вам», - сказав Президент, зазначивши, що це сказано від душі і своїми словами.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою привітали колектив Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка зі сторіччям.



Детальніше: https://t.co/xGWAuFIeZe pic.twitter.com/ldiimQ5tml — Офіс Президента (@APUkraine) August 28, 2020

Зеленський також вручив ордени акторам театру Олександру Задніпровському, Анатолію Хостікоєву, Остапу Ступці, Наталії Сумській, Василю Баші, Олегу Стальчуку.

Було присвоєно почесні звання - народного артиста України Володимиру Ніколаєнку; заслужених артистів України – Вікторії Васалатій, Івану Залуському, Сергію Калантаю, Ірині Мельник, Олександру Міцкевичу, а також звання заслуженого працівника культури – працівникам театру.

Також колектив театру привітав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Я знаю, що театр – це не тільки актори, які грають тут. Театр важливий для життя. Театр важливий для нас усіх, тому що це частина нашого життя», - підкреслив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 серпня ювілейними заходами Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка офіційно відзначає своє 100-річчя. Святкування відбувається впродовж двох днів через карантинні заходи, оскільки кількість місць у залі обмежена. Офіційна частина ювілейного вечора розпочалася 27 серпня, коли колектив особисто привітав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Відзначення свого 100-ліття театр Франка розпочав ще у січні 2020 року, оскільки 28 січня 1920 року у м. Вінниця відбулася перша прем'єра колективу – вистава «Гріх» за Володимиром Винниченком. Великий же ювілейний вечір, а також низку інших масштабних заходів з нагоди цієї дати було заплановано на травень ц.р. Проте епідемія коронавірусу та запровадження карантину внесли корективи у ці плани.

Фото: ОП