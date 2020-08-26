Букерівську премію отримала письменниця з Нідерландів

Зазначається, що 28-річна Лукас Ріневельд стала першою нідерландською письменницею, яка отримала таку почесну нагороду в літературі.

Роман "Вечір наступає" вийшов два роки тому. Книга розповідає про фермерську родину, яка втратила сина через нещасний випадок.

“Це роман про сім'ю, яка виходить з рівноваги, коли помирає один з дітей”, - зазначила авторка.

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В основу твору покладено факт з біографії письменниці. Коли Маріке Лукас Ріневельд виповнилося три роки, її дванадцятирічний брат загинув під колесами автобуса.

Міжнародна Букерівська премія (Man Booker International Prize) - престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською.