Український мультфільм відібрали на фестиваль в Японії

Короткометражний анімаційний фільм “Сама собі тут” режисерки Анни Дудко відібрали до спеціальної програми Best of Stars of Students 18-го Міжнародного анімаційного фестивалю HIROSHIMA, який проходить 20-24 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно. “Із 2339 заявок було обрано 20 фільмів. Відбір проводили чотири експерти: голова Міжнародної комісії з відбору Хіросі Ониші, Котаро Сато, Макіко Нагао та Сайоко Кіношита”, - ідеться в повідомленні. Директор та засновник Міжнародного анімаційного фестивалю HIROSHIMA Сайоко Кіношита, яка була у складі експертів, прокоментувала: “Мені особисто дуже сподобалася робота "Сама собі тут", тому ми зробили такий вибір”. Як зазначається, дебютну стрічку Анни Дудко знято українською анімаційною студією “Червоний собака” за грантом Президента України молодим діячам у галузі кінематографії для створення і реалізації творчих проєктів, призначеним у 2018 році. Читайте також: Переможниця “Голосу країни” Оксана Муха презентувала дебютний кліп Міжнародний анімаційний фестиваль HIROSHIMA (Hiroshima International Animation Festival) - авторитетний міжнародний анімаційний фестиваль, який що два роки проводиться у місті Хіросіма, Японія. Фото: Facebook-сторінка фільму