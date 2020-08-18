В Україні стартував конкурс #ARTСПАЛАХДНІПРО

У Дніпрі розпочато приймання робіт на перший Всеукраїнський творчий конкурс #ARTСПАЛАХДНІПРО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.

Учасниками #ARTСПАЛАХДНІПРО можуть стати всі охочі з будь-якого куточка України. Роботи приймаються у таких категоріях, як скульптура, живопис, література, фотографія, аерографія, digital-art, техніка Ебру.

«Подібний конкурс у нашому місті проходить вперше, і однією із його особливостей є необмежена вікова категорія учасників та безпосередньо перелік його номінацій. Для визначення переможців ми запросили видатних митців із Дніпра та Києва», - розповіла заступник начальника управління – начальник відділу культурно-мистецьких заходів управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Людмила Кудряшова.

Організаторами конкурсу виступили управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та «Дніпровський будинок мистецтв». Фінансування здійснюється коштом міського бюджету.

Виконувачка обов’язків директора Дніпровського будинку мистецтв, організаторка І Всеукраїнського творчого конкурсу #ARTСПАЛАХДНІПРО Людмила Діннік розповіла, що ідея його створення виникла під час загальнодержавного карантину.

«Конкурс ми проведемо у два етапи. Перший, онлайн, розпочинається з 18 серпня і триває по 6 вересня. В цей період учасники конкурсу розміщують свої роботи. Вже з 7 по 17 вересня журі оцінює учасників та обирає кращих. 10 жовтня в Дніпровському будинку мистецтв відбудеться виставка та нагородження переможців», - зазначила Діннік.

Для участі в конкурсі необхідно заповнити форму, розмістити у Фейсбуці свою конкурсну роботу й особисте фото із нею з поміткою #artспалахДніпро2020.

Переможці отримають дипломи та сертифікати на придбання електротехніки в кожній із номінацій у п’яти вікових категоріях. Так, володарі гран-прі отримають сертифікат на суму 1000 грн. За перше місце присуджується 700 грн, за друге – 600 грн, а за третє – 500 грн. Передбачено й номінацію «Приз глядацьких симпатій».

Окрім визначених нагород кожен член журі підготував свої персональні призи. Приміром, київська художниця-аерографістка, засновниця авторського курсу з аерографії Анжела Дмитренко обере людину, для якої проведе майстер-клас.

Ще один член журі із Києва, креативний директор студії мультимедійних технологій NAOS.BAND Олександр Бутенко, бажає знайти нових спеціалістів. «Ми постійно у пошуку спеціалістів, які практикують digital-art або мають бажання розвиватися в цьому напрямку... Цей конкурс дає нам можливість знайти саме таких», - каже він.

Фото: dniprorada.gov.ua