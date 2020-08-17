Театр Заньковецької поїде з виставою у Краматорськ та Сєверодонецьк

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

«Театр представить восени виставу "Останній гречкосій" (режисер та драматург Орест Огородник) у місті Краматорськ на сцені Міського палацу культури ім. Леоніда Бикова та місті Сєверодонецьк на сцені Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вистава "Останній гречкосій" є зображенням загальноукраїнської ситуації очима галичанина: режисер говорить про продаж землі українською родиною, через образ землі він апелює до традицій, що прив’язані до циклів природи. Сюжет є впізнаваним як для східних, так і для західних областей України. Постановка побувала на гастролях у Тернополі, Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях. У 2011 році отримала гран-прі на фестивалі «Тернопільські театральні вечори», у 2012-му перемогла на фестивалі «Коломийські представлення».

Партнерський конкурс “Змінимо країну разом” між закладами Львівської, Луганської і Донецької областей проходить за підтримки Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Партнерами Національного театру ім. Марії Заньковецької в реалізації проєкту є Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр та Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради.

Вартість проєкту - 248 тис. грн, з них 150 тис. грн - за рахунок коштів Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна».

У МКІП додали, що театр ім. Марії Заньковецької вже не вперше за останні шість років гастролює у Донецькій та Луганській областях - як з власної ініціативи, так і в межах програми Міністерства культури України «Український Донбас».