У ведмежий притулок на Львівщині перевезли двох “переселенців” із Донбасу

Двох ведмедів, Потапа та Анну, перевезли з реабілітаційного центру в Запорізькій області на Львівщину в притулок «Домажир».

Суд конфіскував тварин через неналежне утримання та сильне виснаження з приватного зоопарку в Покровську на Донеччині. Міністерство юстиції безкоштовно передало «переселенців» у «Домажир». Доставка, харчування і лікування бурих ведмедів здійснюється за волонтерські кошти. Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила заступник директора ведмежого притулку «Домажир» Наталія Галайко.

У ведмежому притулку "Домажир" оселилися два "переселенці" з Донбасу/ Фотографії надані ведмежим притулком "Домажир"

«Ці два ведмеді були вилучені з приватного зоопарку в Покровську, Донецької області. Це був дуже великий зоопарк, там окрім 12 ведмедів, левів утримувалися багато інших видів тварин. Через неналежні умови тварин конфіскували і тимчасово перемістили в с. Василівка, Запорізької області, де вони перебували майже 1,5 року. А от Ласку, з того ж покровського зоопарку, нам передали ще в лютому минулого року, а ці два ведмеді, в зв’язку з різними бюрократичними моментами були передані лише зараз. Перевезення відбулося завдяки залученню благодійних коштів», - зазначила Галайко.

В с. Василівка Потап і Анна жили в одному вольєрі. На час перевезення вони були розлучені, бо їхали в окремих клітках, і довга дорога в понад 1200 км завдала значного стресу. Але вже зараз вони разом, поки що утримуються в боксах, мають гарний апетит.

У притулку повідомляють, що у вольєри новоприбулих ведмедів поки не виводять, бо при прибутті спочатку вони утримують в боксах для того, щоб вивчити їх поведінку, побачити, як їдять, щоб клишоногі звикли до доглядальників. Але з понеділка вже можна буде Потапа та Анну побачити у вольєрі.

Вилучення ведмедів не можливе без присутності ветеринара.

«Коли ми привозимо їх сюди, має відбутися повноцінний огляд і медогляд. Ще поки ми лише оглянули наших «переселенців», лише поверхнево, бо вони ще знаходяться в певному стресі, але найближчим часом ми оглянемо зуби, якщо потрібно полікуємо чи видалимо, зробимо УЗД всього організму, рентген, загальний і біохімічний аналіз крові – все для того, щоб переконатися, що все добре, а якщо ні, то слід пролікувати», - сказала Галайко.

У червні 2020 року тварин, яких вилучили в приватному зоопарку в Покровську спробували продати як «арештоване майно», але знайти покупців не вдалося. 6 серпня у Мін'юсті повідомили, що трьох левів і шістьох ведмедів безкоштовно передадуть благодійним організаціям та природним паркам.

Уже з понеділка охочі зможуть познайомитися з Потапом та Анною, а також з іншими мешканцями в ведмежому притулку «Домажир». Тут діють екскурсійні тури: є пізнавальні, де можна пройтися ведмежими стежками, познайомитися з жителями вольєрів, дізнатися історії кожного за часів тортур в тісних клітках, також відбуваються VIP-ескурсії, під час яких можна побувати на технічній частині притулку, дізнатися, як доглядають ведмедів, готують їсти, проводять медогляди та ін. Новою фішкою цього року стали ранкова кава та сніданки з ведмедями. Виручені кошти спрямують на реабілітацію клишоногих.

В рамках карантину на території притулку дотримуються обмежень, тому, аби потрапити туди, слід попередньо зателефонувати і записатися. Організатори роблять попередні записи і формують групи не більше 10-ти осіб, щоб обмежити скупчення туристів.