Новий приматник і ветклініка: які зміни чекають на столичний зоопарк

У вересні на території столичного зоопарку відкриють новозбудований паркінг на понад 400 авто.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Сьогодні на території зоопарку тривають роботи з будівництва паркінгу на понад 400 авто. Його плануємо відкрити вже у вересні. Продовжують також будувати новий приматник із зимовими та літніми вольєрами. Його будівництво завершать наступного року", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, в рамках наступної черги реконструкції, окрім оновленого "житла" для тварин, господарчих приміщень та благоустрою території, в зоопарку, зокрема, зведуть ветеринарну клініку з карантинними вольєрами.

Він зазначив, що поки що оновили частину Київського зоопарку. Зокрема, в рамках першої черги реконструкції, облаштували нову вхідну групу з гарною площею перед входом та новими приміщеннями, оновили скульптури левів і зубра, розчистили озера, відкрили новий павільйон для пеліканів, універсальний вольєр для птахів і звірів. А також громадські вбиральні та медпункт.

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"Все гарне і сучасне. А для тварин створені умови, максимально наближені до природних", - наголосив мер Києва.

На повну реконструкцію зоопарку, за словами Кличка, потрібно не менше п'яти років.