Новий 121-й сезон у Львівській нацопері почнеться гала-концертом

У Львівській національній опері 15-16 серпня масштабним гала-концертом розпочнеться новий довгоочікуваний сезон.

Як передає Укрінформ, про це інформують у Львівській національній опері.

«Гала-концерт до відкриття 121-го театрального сезону стане ексклюзивним дійством у камерній, навіть інтимній атмосфері. Для артистів театру та всього 100 слухачів цей вечір стане сплеском тих почуттів, які ми прагнули знову відчувати, довгі місяці поспіль не маючи можливості творити й сприймати живі емоції спілкування з мистецтвом», - зазначив генеральний директор - художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун.

Солісти Львівської національної опери, серед яких є нові обличчя та голоси, виконають оперні арії і дуети епох від Бароко до Романтизму.

Ексклюзивно для гала-концертів до відкриття 121-го сезону в оформленні сцени будуть використані декорації до вистав, створені художником Євгеном Лисиком, який працював у Львівській опері в 1960-1990 рр. Його сценографічна спадщина віднесена до Золотого фонду театру.

У програмі - арії та дуети з опер Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, Дж. Россіні, Дж. Верді, К. Сен-Санса, Дж. Пуччіні та ін.

Адміністрація театру просить дотримуватися правил відвідування та протиепідемічних заходів, з якими можна ознайомитися на сайті Львівської національної опери у розділі «Візит до театру».