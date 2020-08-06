Фільмом "Погані дороги" про Донбас зацікавились дистриб’ютори зі США – продюсер

Стрічка «Погані дороги» Наталії Ворожбит, створена Kristi Films за підтримки УКФ, відкриє конкурсну програму “Тиждень критики” 77-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі генеральний продюсер кінокомпанії Kristi Films і продюсер фільму Юрій Мінзянов, передає кореспондент агентства.

“Конкурсна програма “Тиждень критики” відкривається саме нашим фільмом. Нам сказали, що на відкриття обираються найкращі картини, тож ми стоїмо перед викликом, оскільки Венеційський фестиваль — один з трьох найголовніших, куди мріють потрапити всі кінематографісти: це Берлін, Канни і Венеція”, - сказав Мінзянов.

Він уточнив, що загалом у програму “Тиждень критики” потрапило 9 кінокартин і, крім української, всі вийшли у міжнародній копродукції.

“Велику допомогу нам надав наш британський сейлз-агент — компанія “Reason8”, яка займається ще одним українським фільмом - “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча, який вже продали на HBO. І у нас теж великі перспективи, зокрема це участь у великих фестивалях. Є вже конкретна домовленість і контракт на стадії підписання з іспанським дистриб’ютором, який купує нашу картину на кінотеатральний показ”, - зазначив Мінзянов.

Він додав, що великий інтерес до картини і з боку інших іноземних дистриб’юторів та іноземної преси.

“Я думаю, що після показу в Венеції буде багато угод. Зокрема, нами зацікавилась одна потужна дистриб’юторська компанія зі США. Вони чекають на показ фільму”, - сказав генпродюсер Kristi Films.

На пресконференції також презентували міжнародний трейлер фільму.

“Погані дороги” - це екранізація однойменної п'єси Наталії Ворожбит. Фільм складається з кількох реальних історій мешканців Донбасу та українських військових, чиє життя проходить по обидва боки лінії розмежування. Усі новели об'єднані темою доріг.

Зйомки картини розпочалися у вересні 2019 року. Фільм вироблено за підтримки Українського культурного фонду, який виділив 11 млн грн.

Венеційський кінофестиваль має відбутися з 2 по 12 вересня 2020 року. Конкурсна програма “Тиждень критики” — це незалежна паралельна програма фестивалю, яка проводиться Національною спілкою італійських кінокритиків (SNCCI).