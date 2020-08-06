У Китаї чоловік помилково відсидів 27 років за вбивство

У КНР на свободу відпустили Чжан Юхуаня – людину, яка цілих 27 років просиділа за ґратами за вбивство через помилковий вирок.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Чжан Юхуань заявив, що поліція під тортурами змусила його зізнатися у вбивстві двох хлопців у 1993 році, якого той не чинив. У січні 1995 року суд визнав чоловіка винним у вбивстві й спершу засудив його до смертної кари, але через 2 роки пом’якшив вирок до довічного ув’язнення. Тепер же після 9778 днів (27 років) засуджений вийшов на волю із в’язниці на сході Китаю.

Юхуань весь цей час заявляв про свою невинуватість. Але йому тривалий час не вдавалося оскаржити вирок. Лише в березні 2019 року вищий суд погодився переглянути його справу, і, зрештою, в липні 2020 року прокурори визнали, що для визнання Юхуаня винним не вистачає доказів, і рекомендували його звільнити.

Рішення про звільнення Юхуаня привітала і його колишня дружина, яка продовжувала підтримувати чоловіка після розлучення. «Я була так приємно вражена, коли почула оголошення суду», — сказала вона.

Адвокат Юхуаня повідомив, що планує разом із клієнтом домогтися компенсації за помилковий вирок і притягти до відповідальності всіх причетних до його ухвалення.

Як повідомляється, поліція в Китаї справді вдається до тортур, аби «вибити» зізнання в підозрюваних у скоєних ними (або не ними) злочинах. Те саме стосується і можливості оскаржити помилкові вироки. Офіційно Пекін почав боротися з цим явищем із 2010-х років.

Зокрема, тепер смертну кару має обов’язково схвалити Верховний суд Китаю, а вироки на основі самих лише зізнань підозрюваних (які можуть бути «вибиті» з них) почали скорочуватися. Утім ці зміни переважно стосуються кримінальних справ, а не політичних.